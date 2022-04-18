Врач Мясников: мочегонные средства могут оказаться смертельно опасными для сердца
Знаменитый «теледоктор» Александр Мясников советует с осторожностью использовать мочегонные средства, напоминая о потенциально опасности этих препаратов для сердца.
Врач Мясников призвал россиян не использовать мочегонные средства самостоятельно, без соответствия медицинскому назначению – неправильное применение этих средств чревато развитием опасных нарушений, включая смертоносные эффекты. В частности, неадекватный прием мочегонных может спровоцировать сердечную патологию. Александр Мясников констатировал, что
«если препараты принимать долго и неправильно, это грозит развитием аритмии и потерей калия – элемента, необходимого для правильной работы сердца».
Мясников предупредил, что одна принятая таблетка мочегонного средства может поспособствовать потере примерно четырех литров жидкости. Лишившись столь существенного объема влаги, организм теряет значительное количество калия, а также другие электролиты. Это может привести к развитию состояния, в котором для пострадавшего человека возникает риск летального исхода.
«Начнутся судороги. Если вовремя не помочь, человек может умереть»,- заметил медик.
Мясников добавил, что для восполнения минерала при приеме мочегонных средств следует употреблять определенные продукты и напитки – в их числе томаты, апельсины, бананы, картофель (с кожурой).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были названы несколько ключевых причин преждевременной смерти.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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