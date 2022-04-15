Медиками названы 3 ключевые причины преждевременной смерти
Нездоровые пищевые привычки и склонность к рискованному поведению были названы медиками в числе ключевых факторов преждевременной смерти.
Семейные врачи Томи Митчелл и Сима Бонни перечислили в интервью ключевые причины преждевременной смерти. Говоря о тройке лидеров среди них, врач Сима Бонни сообщила:
«Пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни».
Бонни подчеркнула, что злоупотребление алкоголем и промышленно обработанными продуктами ассоциируется с целым рядом нарушений, способствующих опасным заболеваниям и угрожающих жизни. В частности, подобная привычка связана с более значительной подверженностью диабету, болезням сердца, раку.
Еще одно ключевое обстоятельство, преждевременно укорачивающее жизнь, – это стресс. Длительное влияние стресса на организм негативно отражается на гормональной системе из-за избыточного выделения стрессовых гормонов. В свою очередь, гормональные нарушения являются пусковым механизмом болезней, ведущих к преждевременной смерти
«Постоянный стресс негативно отражается на сердце, эндокринной, пищеварительной системах, способствуя диабету, аутоиммунным, онкологическим заболеваниям», - сказала доктор Бони.
По словам врача Томи Митчелла, еще одна распространенная причина короткой жизни – рискованное поведение, которому способствует отказ от контроля над своими пристрастиями, привычками, нежелание критичнее оценивать свои поступки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные дозы алкоголя и других напитков.
Оставить комментарий