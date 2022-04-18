Новая звуковая технология разрушает опухоли, предотвращая их возвращение

«Даже если мы не нацеливаемся на всю опухоль, мы все равно можем вызвать ее регресс, а также снизить риск метастазирования в будущем», — рассказывает Чжэнь Сюй, профессор биомедицинской инженерии в Университете Массачусетса и автор исследования.

Неинвазивная звуковая технология, за разработку которой были ответственны ученые из Мичиганского университета может привести к прорыву в лечении рака у людей. Исследователям удалось разрушить опухоль печени у лабораторных крыс, не только убив раковые клетки, но и побудив иммунитет животных предотвратить дальнейшее распространение. Уничтожив только от 50 % до 75 % объема опухоли печени, иммунная система крыс смогла избавиться от остальных без признаков рецидива или метастазов. Такие цифры показали 80 % животных.Результаты показали, что лечение стимулировало иммунные реакции крыс, что также может способствовать возможной регрессии нецелевой части опухоли и предотвращению дальнейшего распространения рака.Лечение, называемое гистотрипсией, заключается в неинвазивной фокусировке ультразвуковых волн для механического разрушения ткани-мишени с точностью до миллиметра. Относительно новый метод в настоящее время используется в исследовании борьбы с раком печени человека в США и Европе.Ранее диетолог объяснила, какие продукты помогают бороться с весенней усталостью