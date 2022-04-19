6 признаков того, что у вас может быть рассеянный склероз
Осложнения, вызываемые рассеянным склерозом, способны превратить человека в инвалида.
Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание: в его случае иммунная система организма ошибочно атакует клетки миелиновой оболочки, покрывающей нервы. В результате возникающих повреждений на оболочке появляются рубцы, и это искажает, либо полностью блокирует передаваемые нервами импульсы. Как следствие, утрачивается контроль над собственным телом. В тяжелых случаях это ведет к инвалидизации, когда человек может передвигаться только с помощью подручных средств – палки, костылей или кресла-каталки.
Особое коварство заболевания в том, что возникнуть оно может под влиянием инфекции, вызванной обычным вирусом или микробом, и заболеть им могут люди молодого возраста. Вот признаки того, что у человека может развиваться рассеянный склероз.
Проблемы с балансом. Проблемы с равновесием часто встречаются у людей с рассеянным склерозом, они возникают уже на ранних стадиях заболевания. Такие нарушения могут затруднять ходьбу, усложнять подъем или спуск по лестнице. Нередко из-за них человек кажется окружающим пьяным, поскольку начинает ходить с характерным пошатыванием.
Онемение или покалывание. Ощущение онемения или покалывания является для многих людей первым признаком рассеянного склероза. Оно может затрагивать лицо, тело, руки или ноги.
Головокружение. Помимо ощущения вращения или движения обстановки вокруг себя люди с рассеянным склерозом также нередко испытывают тремор.
Проблемы со зрением. Во многих случаях это первый признак рассеянного склероза. В частности, у пострадавших от него развивается воспаление зрительного нерва, при котором могут ощущаться ноющая боль во время движения глаз, нечеткость зрения, затуманенное зрение или потеря способности различать цвета (например, яркие цвета могут казаться бледными или серыми).
Скованность или слабость. Заболевание может непроизвольно повышать тонус мышц, вызывая их скованность и спазмы, а также наоборот, пострадавшие могут испытывать необычную для себя мышечную слабость в руках и ногах. Данные симптомы вызываются повреждением нервных волокон в отделах спинного или головного мозга, которые контролируют мышцы.
Усталость. Усталость, связанная с рассеянным склерозом, может возникать даже после спокойного ночного сна. Другая ее особенность – она одолевает человека совершенно внезапно и часто усиливается в течение дня.
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