Мини-инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА): признаки, которые нельзя игнорировать

«Мини - инсульт может быть кратковременным явлением, но это признак того, что на подходе более разрушительный для мозга инсульт»¸- заявили медики британской службы здравоохранения NHS.

Лицо: может быть перекошено, опущено одной своей стороной, человек может быть не в состоянии улыбаться, или уголки его рта, глаз опускаются вниз.

Руки: человек не в состоянии поднять одновременно обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной конечности.

Речь: может быть невнятной, искаженной, или человек вообще не может говорить, у него также могут быть проблемы с пониманием того, что говорят окружающие.

Полный паралич одной стороны тела.

Внезапная потеря зрения, помутнение зрения, двоение в глазах.

Головокружение.

Спутанность сознания.

Проблемы с балансом и координацией.

Затрудненное глотание (дисфагия).