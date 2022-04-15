Мини-инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА): признаки, которые нельзя игнорировать
Мини – инсульт, известный как транзиторная ишемическая атака (ТИА), говорит о недостатке кислорода в мозге из-за возникшего тромба, который достаточно быстро рассасывается – почему это опасно?
Мини-инсульт возникает, когда блокируется один из кровеносных сосудов, снабжающих мозг кислородом и питательными веществами. Обычно причиной такой блокировки является сгусток крови, который был образован в другом месте тела, но попал в кровоток и оказался занесен в артерию, обеспечивающую кровоснабжение головного мозга.
Что вызывает тромб?
Когда в крови повышается содержание жировых материалов, включая холестерин, на стенках сосудов начинают откладываться их излишки, образуя твердеющие со временем бляшки. В результате таких отложений сосуды сужаются и теряют эластичность, перестают растягиваться – это способствует росту артериального давления и отрыву бляшек, повреждающему сосудистые стенки. Для заживления пострадавших участков организм активизирует выработку тромбоцитов, и из их образований могут формироваться кровяные сгустки – тромбы.
Если такой тромб, отсоединившись от места своего появления, заносится в поток циркулирующей по телу крови, он может попасть в суженную артерию и блокировать ее, результатом чего становится мини-инсульт или инсульт.
Мини-инсульт означает временное нарушение кровоснабжения головного мозга тромбом, который сохраняется как сгусток лишь непродолжительное время, затем распадается. Данное нарушение также называется транзиторной ишемической атакой (ТИА). При его возникновении ухудшение самочувствия быстро проходит, но игнорировать его ни в коем случае нельзя.
«Мини - инсульт может быть кратковременным явлением, но это признак того, что на подходе более разрушительный для мозга инсульт»¸- заявили медики британской службы здравоохранения NHS.
Специалисты перечислили следующие внезапные признаки мини-инсульта ТИА.
- Лицо: может быть перекошено, опущено одной своей стороной, человек может быть не в состоянии улыбаться, или уголки его рта, глаз опускаются вниз.
- Руки: человек не в состоянии поднять одновременно обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной конечности.
- Речь: может быть невнятной, искаженной, или человек вообще не может говорить, у него также могут быть проблемы с пониманием того, что говорят окружающие.
Такие симптомы могут включать следующие изменения в самочувствии человека.
- Полный паралич одной стороны тела.
- Внезапная потеря зрения, помутнение зрения, двоение в глазах.
- Головокружение.
- Спутанность сознания.
- Проблемы с балансом и координацией.
- Затрудненное глотание (дисфагия).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что за несколько дней до инсульта человек может испытывать эпизоды головокружения.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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