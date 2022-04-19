Почему раскалывается голова и болят глаза
Один из пациентов, страдающих от сильнейших, но коротких приступов резких головных болей обратился к доктору Мартину Скарру с вопросом. Он поинтересовался, почему эти приступы боли вызывают столь неприятные и пугающие ощущения в глазах, и чем их лечить.
Резкая головная боль, от которой, что называется, раскалывается голова, это серьезная проблема. Иногда, действительно, такие приступы длятся не очень долго, порой всего несколько секунд, и очень сложно отыскать их причину. Вероятнее всего, у этого человека так называемые стреляющие головные боли, которые иррадиируют, то есть распространяются в область глаз. Мне встречались пациенты, сталкивающиеся с такими очень короткими приступами болей по нескольку раз в день.
Чаще всего я прописывал им противовоспалительный препарат индометацин. До 60% пациентов с такими болями полностью от них избавляются, а у многих других они становятся менее частыми, хотя и не менее тяжёлыми. Габапентин - антиконвульсант, применяемый для лечения нервной боли, также доступен по рецепту, и у него аналогичная результативность. Однако у обоих препаратов имеются серьезные побочные эффекты, включая тошноту.
Подобного рода головные боли более распространены у женщин, нередко они связаны с повышенной гормональной чувствительностью мозга. Естественно, что чаще они встречаются и у пациентов с наследственной мигренью. Существует мнение о том, что такие стреляющие головные боли вызываются нестабильностью или локальным нарушением обрабатывающей боль системы мозга. Но точного ответа на ваш вопрос, к сожалению, пока дать нельзя. Я бы посоветовал вести дневник, с помощью которого можно предположить, какие именно триггеры у этих болей. Возможно, это воздействие яркого света, резкие движения или что-то ещё. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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