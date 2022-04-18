Кардиолог Казаченко назвал 3 утренние привычки, которые «убивают» сердце

«Все болезни от нервов, и кардиология не исключение. На фоне стресса у человека повышается артериальное давление и пульс», - напомнил кардиолог Александр Казаченко.

В своем комментарии кардиолог Казаченко уточнил , какие утренние привычки «убивают» людям сердце. Одной из них медик назвал сразу очень активные занятия спортом, физкультурой в тех случаях, когда ранее люди не занимались спортом.Также, подчеркивает медик, привычками, которые «убивают» сердце людям, являются действия, ведущие к повышению уровня стрессовых гормонов в организме.Говоря о том, какие утренние привычки могут спровоцировать увеличение маркеров стресса, врач привел в виде примера резкий быстрый подъем с постели после пробуждения или звонка будильника. Также в числе утренних привычек, которые «убивают» сердце, медик назвал чтение новостей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки допускаются людьми при употреблении воды.