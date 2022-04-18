Кардиолог Казаченко назвал 3 утренние привычки, которые «убивают» сердце
Врач кардиолог Александр Казаченко напоминает, что для сохранения здоровья сердца нужно избегать всего, что повышает уровень стресса.
В своем комментарии кардиолог Казаченко уточнил, какие утренние привычки «убивают» людям сердце. Одной из них медик назвал сразу очень активные занятия спортом, физкультурой в тех случаях, когда ранее люди не занимались спортом.
Также, подчеркивает медик, привычками, которые «убивают» сердце людям, являются действия, ведущие к повышению уровня стрессовых гормонов в организме.
«Все болезни от нервов, и кардиология не исключение. На фоне стресса у человека повышается артериальное давление и пульс», - напомнил кардиолог Александр Казаченко.
Говоря о том, какие утренние привычки могут спровоцировать увеличение маркеров стресса, врач привел в виде примера резкий быстрый подъем с постели после пробуждения или звонка будильника. Также в числе утренних привычек, которые «убивают» сердце, медик назвал чтение новостей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки допускаются людьми при употреблении воды.
Александр Казаченко
ЗОЖ
врач-кардиолог, сомнолог
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