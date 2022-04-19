Многие врачи неправильно понимают электронные сигареты
Исследование показало, что многие врачи имеют неправильное представление о функционале и последствиях использования электронных сигарет. Свыше 60% всех медиков некорректно считают, что любые продукты, содержащие табак, вредны одинаково.
Учёные Университета Ратгерса пришли к выводу о том, что большая часть врачей придерживается ошибочного убеждения в одинаковой вредности любых табачных продуктов. Из-за этого они гораздо реже рекомендуют электронные сигареты людям, которые хотели бы бросить курить. Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобрило электронные сигареты в качестве девайса для пытающихся отказаться от курения, растёт количество доказательств того, что они всё-таки представляют для курильщиков менее вредную альтернативу.
В ходе исследования ученые опросили более 2 000 врачей из США о том, порекомендуют ли они своим курящим пациентам перейти на электронные сигареты. Каждый четвертый медик был категорически против использования этих устройств и рекомендовал гипотетическим пациентам-курильщикам отказываться от любых содержащих никотин изделий. Только 22% были настроены продвигать этот продукт. Авторы исследования считают критически важным объяснять медикам, что электронные сигареты не настолько вредны, как традиционные табачные изделия, и если курильщик никак не может завязать с обычными сигаретами, он должен пробовать эти гаджеты.
Особенно это важно для молодых людей, которые еще только пристрастились к этой вредной привычки. Но не меньшую помощь электронные сигареты могут оказать и так называемым тяжелым курильщикам со стажем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ратгерский университет
Здоровье
университет штата, крупнейшее высшее учебное заведение Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является 8-м старейшим вузом страны и одним из 9-и колониальных колледжей, созданных до обретения Соединёнными Штатами независимости
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