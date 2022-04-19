У каждого второго на планете болит голова
Исследование показало, что 52% жителей нашей планеты в тот или иной период жизни испытывают головные боли. К такому выводу пришли учёные из Норвежского университета наук и технологий.
Норвежские ученые провели метаанализ 357 научных публикаций в период с 1961 по 2020 годы для того, чтобы определить уровень распространённости головных болей на всей планете. В большинстве этих исследований участвовали взрослые добровольцы в возрасте от 20 до 65 лет, но некоторые научные работы затрагивали детей в возрасте от 5 лет, а также пожилых старше 65.
Анализ данных показал, что 52% людей во всём мире страдали головными болями в течение какого-то периода. 26% имели дело с классическими головными болями, а у 14% развивалась мигрень. 4,6% испытывают головные боли не менее 15 дней в месяц. Отметим, что мигрень - это одна из самых тяжелых форм головных болей, иногда вызывающих тошноту, рвоту, повышенную чувствительность к звуку и свету. Мигрень может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, изматывая несчастного человека болевыми ощущениями.
15,8% жителей Земли из почти 8 млрд испытывают головную боль прямо сегодня. 7% страдают от мигрени. Большее количество головных болей отмечается в богатых странах вроде США, Канады и Великобритании. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Норвежский институт наук и технологий
Здоровье
центр технического образования и научных исследований, расположенный в городе Тронхейм на берегу Норвежского моря
Оставить комментарий