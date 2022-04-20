Терапевт Симонова назвала распространенные ошибки при измерении давления

«Перед началом процесса измерения вы должны быть абсолютно спокойны, не стоит измерять давление после домашней уборки, пробежки, зарядки или стрессовой ситуации, как это многие практикуют», - подчеркнула Симонова.

Врач-терапевт Ольга Симонова рассказала в интервью о распространенных ошибках, допускаемых людьми при измерении давления дома. Медик напомнила, что обычно с этой целью используются автоматические тонометры, так называемые «аппараты одной кнопки». На первый взгляд, пользоваться ими очень просто, тем не менее, далеко не все делают это правильно.В частности, распространенной ошибкой является измерение АД в какой-то напряженной ситуации. В этом случае тонометр покажет цифры давления, соответствующего ситуации, – скорей всего оно окажется повышенным из-за стресса или нагрузок.Врач посоветовала перед началом измерения АД немного отдохнуть, прийти в состояние абсолютного спокойствия. В процессе измерения нужно держать ровно спину, при этом руки, ноги должны быть расслабленными.Терапевт добавила, что ошибкой может стать учет показателей тонометра, полученных при первом измерении. Оно, как правило, дает более высокие цифры давления, чем то, которое имеется у человека в реальности. Подобное искажение возникает из-за реакции сосудов, которым неожиданно приходится адаптироваться к сдавливанию манжетой.Симонова посоветовала производить повторные замеры. Для этого после первого измерения следует некоторое время посидеть и затем так же спокойно выполнить второе измерение. Цифры, которые дают второе или даже третье измерение, проводимое таким же образом, уже будут соответствовать тому давлению, которым человек обладает в реальности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть особенно эффективными в деле защиты от гипертонии.