Турецкие медики назвали 4 «суперпродукта» для предотвращения гипертонии
Одним из продуктов, которые могут эффективно обеспечивать профилактику гипертонии, турецкие медики считают куркуму.
Специалисты сообщили, какие из продуктов они бы могли назвать «суперпродуктами» по защите сердца и сосудов, об этом проинформировал портал Haber. В частности, медики считают суперпродуктом брокколи – в этом овоще много магния и калия, которые необходимы работающему сердцу. В свою очередь, флавоноиды брокколи действуют как антиоксиданты и помогают предотвращать коронарные заболевания.
Еще один «суперпродукт от высокого давления» – чеснок.
«Употребление чеснока помогает снижать уровень плохого холестерина, предотвращает атеросклероз», - цитирует Haber экспертов.
Натуральный йогурт при регулярном потреблении тоже может проявлять гипотензивный эффект. Такое действие продукта медики связывают с тем влиянием, которое оказывают на организм содержащиеся в нем пробиотические бактерии. Вдобавок йогурт содержит много минералов.
Кроме того, специалисты отнесли к числу супрепродуктов куркуму.
«Куркума эффективна для профилактики рака и сердечных заболеваний, она обладает антикоагулянтным и противовоспалительным действием», - рассказали турецкие специалисты.
Есть куркуму следует в сочетании с черным перцем, это обеспечивает ее усвоение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами для снижения повышенного холестерина.
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