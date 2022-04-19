Турецкие медики назвали 4 «суперпродукта» для предотвращения гипертонии

«Употребление чеснока помогает снижать уровень плохого холестерина, предотвращает атеросклероз», - цитирует Haber экспертов.

«Куркума эффективна для профилактики рака и сердечных заболеваний, она обладает антикоагулянтным и противовоспалительным действием», - рассказали турецкие специалисты.