Чем заменить сахар, если организм требует сладкого?

«Есть две альтернативы: натуральные подсластители и сахарозаменители, они бывают натуральные и синтетические. Натуральные (это стевия, эритрит) — самый лучший и безопасный вариант. У сахарозаменителей есть побочные эффекты и противопоказания», — говорит эксперт.

Никакой пользы нашему организму сахар не приносит, по возможности, лучше отказаться от него полностью. Но что делать, если рецепторы уже привыкли и вы бы рады отказаться, но организм постоянно просит сладенького?Главный плюс натуральных подсластителей — это небольшая калорийность. Кроме того, они не провоцируют скачки сахара в крови и инсулина. Кроме того, стевия в 250 раз слаще сахара! При этом ее калорийность в разы ниже — 0,2 ккал на 1 г.Эритрит еще менее калорийный, но и сладости в нем меньше, чем в сахаре. Добывают эритрит из плодов дыни, груши и винограда.Такие натуральные подсластители, как тростниковый сахар, сироп агавы, сироп топинамбура, мед, кленовый сироп — высокофруктозные продукты. И это нужно учитывать. При всей своей натуральности и пользе (содержат витамины, минералы, ферменты, антиоксиданты), эти подсластители довольно коварны.Фруктозу производители часто добавляют в диетические продукты, но она небезопасна. Пациентам с избыточным весом, сахарным диабетом и инсулинорезистентностью нельзя превышать суточную норму фруктозы 10-20 грамм.