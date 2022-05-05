Вся правда о сахарозаменителях: безопасны ли они на самом деле?

«Фруктоза — самый распространенный сахарозаменитель. Она усваивается независимо от инсулина, имеет меньший гликемический индекс, то есть повышает глюкозу в крови медленнее, чем сахар. Но по калорийности она практически идентична сахару, то есть для худеющих этот вариант не подходит», — отмечает эксперт.

Многие из тех, кто осознанно или по причине болезни отказываются от белого сахара, с опаской боятся переходить на сахарозаменители. На самом деле, есть разные варианты и важно понимать разницу между ними.Еще одна группа сахарозаменителей — это сахарные спирты: ксилит, сорбит, эритрит. Они натуральные, такие же сладкие, как сахар, но с меньшим гликемическим индексом. Интересно, что эритрит вообще отличается нулевыми значения и по калориям, и по гликемическим показателям.Если выбирать из группы сахарных спиртов, то полиолы — это оптимальный вариант. Особенно, эритриол. Сахарные спирты выполняют также пребиотическую функцию, подкармливая микрофлору кишечника. Они безвредны и не калорийны. Но при злоупотреблении могут стать причиной диареи.Все выше указанные подсластители — натуральные, но существуют также синтетические. Это сахарин, цикламат, аспартам, стевиозид и так далее. Вокруг них создано огромное число мифов, но на самом деле, они не так страшны и опасны. Прежде, чем попасть на прилавки, они проходят массу исследований.Использовать сахарозаменители в умеренных количествах можно, особенно если нужно сбросить лишние кг. Отдавайте предпочтение эритриолу и сукралозе. Они не просто безвредны, а даже полезны для организма.Лайфхак от эндокринолога: если ваша семья не готова полностью отказаться от сахара и перейти на его заменители, постепенно уменьшайте количество сахара, урезая до половины, и смешивая его с заменителями сахара (например, в выпечке). Такая подмена останется незамеченной.