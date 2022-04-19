Невролог объяснила, почему нельзя злоупотреблять таблетками от головной боли

«Злоупотребление обезболивающими препаратами при головной боли приводит к развитию лекарственно-индуцированной головной боли, ее еще называют абузусной. Злоупотреблением считается прием более 10-12 таблеток в месяц», — пояснила эксперт.

С головной болью каждый человек сталкивался хотя бы раз в жизни. Но некоторые страдают от приступов мигрени постоянно, поэтому вынуждены регулярно употреблять обезболивающие препараты. Иначе жизнь превращается в ад… Чем же чревато увлечение медикаментами?В случае, если ваша ежемесячная доза таблеток от головной боли уже критическая или приближается к крайней отметке, необходимо незамедлительно обратиться на консультацию к неврологу или врачу, который специализируется на лечении головной боли.Доктор подберет и назначит правильную терапию, которая позволит отменить препараты, вызвавшие привыкание и зависимость. Но самое главное в такой ситуации — не просто устранить симптом, а установить настоящую причину столь часто возникающей головной боли. Без комплексного обследования в большинстве случаев не обойтись.