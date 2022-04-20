Ученые смогли диагностировать рак кожи с помощью анализа крови

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Обнаружить меланому можно по анализу крови

Новое исследование, опубликованное в журнале Advanced NanoBiomed Research, показывает, что простой анализ крови может выявить рак кожи, а в частности, циркулирующие клетки меланомы. Такие тесты помогут отказаться от инвазивной биопсии кожи.

В тесте используется специфичная для меланомы платформа OncoBean, конъюгированная со специфическими для меланомы антителами. Исследователи из Мичиганского университета показали, что тест можно использовать не только для диагностики меланомы, но и для оценки успешности операции и полного удаления раковых клеток из организма.

«Это первое всестороннее исследование циркулирующих опухолевых клеток — или ЦОК — для оценки эффективности хирургического вмешательства с использованием микрожидкостных систем при меланоме», - рассказывает первый автор Юн-Тэ Канг, доктор медицинских наук.

ЦОК обладают потенциалом для точного определения резистентности к лечению и рецидивов и могут быть ценным биомаркером для неинвазивного мониторинга прогрессирования заболевания.

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Юн-Тэ Канг
Юн-Тэ Канг
Здоровье
Доктор медицинских наук Мичиганского университета
Теги : анализ крови, рак кожи, меланома