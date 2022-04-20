Ученые смогли диагностировать рак кожи с помощью анализа крови

«Это первое всестороннее исследование циркулирующих опухолевых клеток — или ЦОК — для оценки эффективности хирургического вмешательства с использованием микрожидкостных систем при меланоме», - рассказывает первый автор Юн-Тэ Канг, доктор медицинских наук.

Новое исследование, опубликованное в журнале Advanced NanoBiomed Research, показывает, что простой анализ крови может выявить рак кожи, а в частности, циркулирующие клетки меланомы. Такие тесты помогут отказаться от инвазивной биопсии кожи.В тесте используется специфичная для меланомы платформа OncoBean, конъюгированная со специфическими для меланомы антителами. Исследователи из Мичиганского университета показали, что тест можно использовать не только для диагностики меланомы, но и для оценки успешности операции и полного удаления раковых клеток из организма.ЦОК обладают потенциалом для точного определения резистентности к лечению и рецидивов и могут быть ценным биомаркером для неинвазивного мониторинга прогрессирования заболевания.Ранее диетолог объяснила, какие продукты помогают справляться с весенней усталостью