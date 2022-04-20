Головная боль: причины и лечение

«Рецепторы расположены в оболочках, окружающих мозг, а также в стенках сосудов, проходящих в твёрдой мозговой оболочке и питающих её. Если твёрдая мозговая оболочка испытывает натяжение, то рецепторы, находящиеся в ней, натягиваются, и человек испытывает боль», — объяснил доктор.

Непосредственно сам головной мозг не оснащен болевыми рецепторами, соответственно, он болеть не может. Что же тогда болит на самом деле и доставляет нам такие неудобства?При этом головная боль может концентрироваться в различных частях. Независимо от локализации, самый популярный вид — это боль напряжения. Несложно догадаться, что она возникает из-за сильного напряжения мышц шеи и плечевого пояса.Далее это напряжение по цепочке тянет перенапряжение мышцы лица, сухожильный шлем, покрывающий нашу голову сверху. Напряжение может быть не только физическим. Защемлять нервы способно умственное перенапряжение, также это случается при стрессах и переохлаждении.Неправильная осанка, сколиоз, в результате чего происходит смещение черепа, возникает пресловутая холка. Все это также скрытые причины головной боли.Соответственно, чтобы избавиться от головной боли, нужно снять напряжение. Если нет возможности обратиться к массажисту или остеопату,⠀регулярно выполняйте упражнения, направленные на проработку подвижности шейно-грудного отдела и на раскрытие грудной клетки.