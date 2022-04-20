Почему нет энергии: где искать причины?

«Самая популярная причина — нехватка витамина Д. Вызывать его может недостаток солнца и натуральных продуктов. Между тем, витамин Д участвует более, чем в 2500 биохимических реакциях организма, соответственно, его недостаток приводит к снижению энергоресурса организма», — рассказывает эксперт.

Огромное количество людей сегодня сталкиваются с проблемой отсутствия энергии. Особенно в период после коронавируса. Куда же исчезают силы и жизненная энергия? И как их вернуть?Еще одна частая причина — дефицит йода. Он приводит к снижению выработки гормонов и к замедлению метаболизма. Организму приходится тратить больше энергии на базовые процессы.Часто с нехваткой энергии сталкиваются люди, избегающие в питании животных жиров. Их организм недополучает холестерин, который необходим для выработки половых гормонов. А они в свою очередь тоже влияют на уровень энергии и на выработку желчи, которая крайне важна для усвоения питательных веществ.Болезни и вирусы, которые поражают наш организм, снижают иммунитет. Организм тратит на борьбу с ними все ресурсы и получает энергодефицит.И конечно, паразиты. Они могут поражать различные органы человека, питаются поступающей пищей и клетками нашего организма. Естественно, приносят только вред!Любые отравляющие вещества, спирт и никотин, также крадут нашу энергию в больших объемах. Хотя нам может казаться, что употребляя их, мы наоборот, подзаряжаемся. Это заблуждение.Чтобы восстановить энергетический баланс, нужно пересмотреть питание, восполнить дефицит витаминов и минералов, избавиться от вредных привычек и устранить хронические воспалительные процессы.