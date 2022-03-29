Хроническая усталость: врач рассказала, где искать причины
Нутрициолог Екатерина Новикова перечислила основные причины хронической усталости и рассказала, как с ними бороться.
Особенно часто многие пациенты сталкиваются с симптомами хронической усталости ранней весной: перепады настроения, тревожность, тяга к сладкому, отсутствие сил и желания что-либо делать. Начинать нужно с физиологии.
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«Одна из распространенных причин нехватки сил — усталость надпочечников. Но из-за внешне проявленных симптомов человеку чаще ставят другой диагноз — депрессия и, соответственно, назначают лечение антидепрессантами. Но проблема не решается, потому что не устраняется ее настоящая причина», — говорит доктор.
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Помимо усталости надпочечников, встречаются и другие причины отсутствия энергии. Иногда они могут проявляться в комплексе. Достаточно часто имеют место сбои в работе кишечника. В таких случаях вредные бактерии берут первенство в кишечнике.
Помимо усталости надпочечников, встречаются и другие причины отсутствия энергии. Иногда они могут проявляться в комплексе. Достаточно часто имеют место сбои в работе кишечника. В таких случаях вредные бактерии берут первенство в кишечнике.
Стать причиной хронической усталости могут частые скачки сахара. Чтобы «успокоить» их, нужно снизить количество потребляемых быстрых углеводов и скрытого сахара. Также постарайтесь отменить частые перекусы и перейти на более редкие приемы пищи. Иначе организм только и занимается тем, что переваривает пищу.
Вызвать хроническую усталость способна непереносимость глютена или молочной продукции. Они могут вызвать воспалительные процессы, нарушить защитные функции кишечника, и дальше уже все по цепочке.
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Причина нехватки сил и энергии, о которой многие даже не догадываются, — самая обычная нехватка железа, которая провоцирует анемию.
Чтобы пополнить собственные запасы энергии, восстановите нормальную работу кишечника, отрегулируйте питание, восполните дефициты витаминов.
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог, эксперт по здоровому питанию
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