Последствием перенесенного ковида может стать развитие «слоновой болезни»: врач Болибок
Врач Владимир Болибок сообщил в интервью, что в некоторых случаях последствием перенесенного людьми ковида становится редкая патология, известная как «слоновая болезнь» с сильным отеком частей тела.
Как рассказал Болибок,
«слоновая болезнь» или элефантизм является редким проявлением постковидного синдрома».
Медик пояснил, что развитие данного нарушения может быть результатом воспаления лимфатической системы. Такое воспаление может начаться при заболевании ковидом из-за ответной иммунной реакции орагннизма на инфекцию.
Комментируя появление «слоновой болезни» как варианта постковидного синдрома, Болибок уточнил в комментарии Ura.ru, что ее риск может быть повышен у людей с хроническими проблемами здоровья. Среди этих нарушений врач выделил хронический тонзиллит, болезни ЖКТ
Также специалист добавил, что поражение лимфатической системы в случаях коронавирусной инфекции происходит при заражении штаммом Дельта или Омикрон. Слоновая болезнь возникает, когда воспаленная лимфатическая система не справляется со своей главной функцией – удалением отходов и токсинов. При этом происходит скопление лимфатической жидкости, которая вызывает набухание и увеличение размеров каких-то частей тела, часто ног.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при измерении артериального давления.
Владимир Болибок
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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