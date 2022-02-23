Врач Болибок назвал осложнения, возможные даже после легко перенесенного ковида

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит Омикрон, не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений», - предупредил Владимир Болибок в интервью

«Осложнения могут начаться уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции», - уточнил Болибок.

Внезапная боль в конечностях.

Мышечные судороги, спазмы (чаще в ногах).

Отеки ног.

Выступающая венозная сетка.