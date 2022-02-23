Врач Болибок назвал осложнения, возможные даже после легко перенесенного ковида
По словам иммунолога Владимира Болибока, в случае легко перенесенного COVID-19, как и при тяжелой инфекции, возможны осложнения, проявляющиеся характерными недомоганиями.
«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит Омикрон, не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений», - предупредил Владимир Болибок в интервью.
Врач напомнил, что ковид негативно отражается на состоянии сосудистой системы – он может стать пусковым механизмом серьезных нарушений свертывающей системы, повреждения эпителия (внутреннего слоя сосудов), тромбоза. Болибок подчеркнул, что инфекция, вызванная заражением Омикроном, и совсем не кажущаяся тяжелой, может влиять на артерии и сосуды аналогичным образом.
Врач добавил: осложнения, возможные даже после легко перенесенного ковида, способны проявляться неожиданно, на фоне внешнего благополучия.
«Осложнения могут начаться уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции», - уточнил Болибок.
Медик назвал симптомы, которые не должны упускаться из виду после перенесенного ковида.
- Внезапная боль в конечностях.
- Мышечные судороги, спазмы (чаще в ногах).
- Отеки ног.
- Выступающая венозная сетка.
Два других признака, потенциально опасные после перенесенного коронавируса – кашель, а также боль в глазах с ухудшением зрения. Они также могут говорить о нарушениях кровообращения и тромбах в легких или сетчатке глаз.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли заразиться Омикроном во второй раз после однажды уже случившегося заражения.
Владимир Болибок
Здоровье
врач иммунолог-аллерголог
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