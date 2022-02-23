Врач Болибок назвал осложнения, возможные даже после легко перенесенного ковида

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плохое самочувствие

По словам иммунолога Владимира Болибока, в случае легко перенесенного COVID-19, как и при тяжелой инфекции, возможны осложнения, проявляющиеся характерными недомоганиями.

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит Омикрон, не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений», - предупредил Владимир Болибок в интервью.


Врач напомнил, что ковид негативно отражается на состоянии сосудистой системы – он может стать пусковым механизмом серьезных нарушений свертывающей системы, повреждения эпителия (внутреннего слоя сосудов), тромбоза. Болибок подчеркнул, что инфекция, вызванная заражением Омикроном, и совсем не кажущаяся тяжелой, может влиять на артерии и сосуды аналогичным образом.

Врач добавил: осложнения, возможные даже после легко перенесенного ковида, способны проявляться неожиданно, на фоне внешнего благополучия.

«Осложнения могут начаться уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции», - уточнил Болибок.

Медик назвал симптомы, которые не должны упускаться из виду после перенесенного ковида.
  • Внезапная боль в конечностях.
  • Мышечные судороги, спазмы (чаще в ногах).
  • Отеки ног.
  • Выступающая венозная сетка.
Перечисленные симптомы могут говорить о развитии тромбоза, к ним особенно внимательными должны быть пожилые люди, сказал специалист.

Два других признака, потенциально опасные после перенесенного коронавируса – кашель, а также боль в глазах с ухудшением зрения. Они также могут говорить о нарушениях кровообращения и тромбах в легких или сетчатке глаз.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли заразиться Омикроном во второй раз после однажды уже случившегося заражения.
Владимир Болибок
Владимир Болибок
Здоровье
врач иммунолог-аллерголог
Теги : последствия коронавируса, Омикрон в России, Владимир Болибок