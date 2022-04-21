Лекарство от импотенции можно смешивать с нитратами

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Лекарство от импотенции можно смешивать с нитратами

Исследование учёных из Университета Копенгагена показало, что препараты для борьбы с эректильной дисфункцией вроде виагры могут приниматься вместе с таблетками от болей в груди. Последние содержат нитраты. 
 
До последнего времени смешивать препараты для борьбы с импотенцией с нитратами было категорически запрещено. Однако очень многие мужчины, принимающие таблетки с нитратами, мечтают восстановить нормальную сексуальную жизнь. Препараты с нитратами предназначены для лечения проблем с сердцем, и это одни из самых активно выписываемых лекарственных средств. При этом выписка лекарств от эректильной дисфункции в период с 2000 по 2018 годы только в Дании увеличилась в 20 раз. 
 
За тот же самый период также в 20 раз увеличилась и выписка лекарств с нитратами. И вот теперь новое исследование показало, что не существует практически никакого риска одновременного приёма двух этих лекарственных средств. И принимающие их мужчины ничуть не чаще сталкиваются с инфарктами, инсультами или остановкой сердца, как если бы они получали либо один препарат на основе нитратов, либо лекарство от импотенции. Следовательно, совместный приём этих лекарств допустим. 
 
Нитраты часто выписываются мужчинам с проблемами с сердцем и закупоренными артериями. Это небольшие таблетки, которые помещаются под язык в случае обострения проблем с сердцем. Одним из самых знаменитых лекарственных препаратов такого плана является нитроглицерин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Копенгагена

Здоровье

один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании

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