Лекарство от импотенции можно смешивать с нитратами
Исследование учёных из Университета Копенгагена показало, что препараты для борьбы с эректильной дисфункцией вроде виагры могут приниматься вместе с таблетками от болей в груди. Последние содержат нитраты.
До последнего времени смешивать препараты для борьбы с импотенцией с нитратами было категорически запрещено. Однако очень многие мужчины, принимающие таблетки с нитратами, мечтают восстановить нормальную сексуальную жизнь. Препараты с нитратами предназначены для лечения проблем с сердцем, и это одни из самых активно выписываемых лекарственных средств. При этом выписка лекарств от эректильной дисфункции в период с 2000 по 2018 годы только в Дании увеличилась в 20 раз.
За тот же самый период также в 20 раз увеличилась и выписка лекарств с нитратами. И вот теперь новое исследование показало, что не существует практически никакого риска одновременного приёма двух этих лекарственных средств. И принимающие их мужчины ничуть не чаще сталкиваются с инфарктами, инсультами или остановкой сердца, как если бы они получали либо один препарат на основе нитратов, либо лекарство от импотенции. Следовательно, совместный приём этих лекарств допустим.
Нитраты часто выписываются мужчинам с проблемами с сердцем и закупоренными артериями. Это небольшие таблетки, которые помещаются под язык в случае обострения проблем с сердцем. Одним из самых знаменитых лекарственных препаратов такого плана является нитроглицерин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Копенгагена
Здоровье
один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании
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