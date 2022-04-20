5 популярных вопросов гинекологу. Отвечает Александра Даниелян
Врач Александра Даниелян ответила на вопросы, которые чаще всего женщины задают гинекологу.
Зачастую мы решаемся пойти на прием к доктору только тогда, когда уже обозначилась какая-то видимая или ощутимая проблема. С целью профилактики и предупреждения болезней, увы, к специалистам ходят не многие.
Между тем, такие консультации и конструктивный диалог с доктором могли бы предотвратить некоторые проблемы. Мы попросили нашего эксперта ответить на вопросы, которые интересуют многих женщин.
Как отменить оральные контрацептивы?
— Очень просто. Закончить прием упаковки и не приобретать новую. Если вы принимали КОКи по схеме 24/4 (то есть четыре «пустые» таблетки), тогда последние четыре таблетки можно не принимать.
Можно ли избавиться от полипа тела матки с помощью дюфастона?
— Нет и еще раз нет! Полип можно вылечить только хирургическим методом! Дюфастон, как и оральные контрацептивы, в данном случае бессильны. Только операционное вмешательство.
Может ли произойти зачатие при прерванном половом акте?
— Может. И таких случаев довольно много. Сперматозоиды содержатся не только в семенной жидкости, но и в смазке, которая выделяется у мужчины во время полового акта.
В какой день цикла лучше делать УЗИ органов малого таза?
— В каждом конкретном случае все индивидуально и зависит от того, с какой целью проводится УЗИ. Если это просто профилактическое плановое обследование, лучше всего делать на 5-7 день цикла.
Не опасна ли лазерная эпиляция зоны бикини?
— Не опасна, делайте на здоровье. Важно, чтобы процедура проводилась на профессиональном оборудовании, а специалист имел медицинское образование.
Александра Даниелян
Здоровье
Врач гинеколог-эндокринолог
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