5 популярных вопросов гинекологу. Отвечает Александра Даниелян

Зачастую мы решаемся пойти на прием к доктору только тогда, когда уже обозначилась какая-то видимая или ощутимая проблема. С целью профилактики и предупреждения болезней, увы, к специалистам ходят не многие.Между тем, такие консультации и конструктивный диалог с доктором могли бы предотвратить некоторые проблемы. Мы попросили нашего эксперта ответить на вопросы, которые интересуют многих женщин.— Очень просто. Закончить прием упаковки и не приобретать новую. Если вы принимали КОКи по схеме 24/4 (то есть четыре «пустые» таблетки), тогда последние четыре таблетки можно не принимать.— Нет и еще раз нет! Полип можно вылечить только хирургическим методом! Дюфастон, как и оральные контрацептивы, в данном случае бессильны. Только операционное вмешательство.— Может. И таких случаев довольно много. Сперматозоиды содержатся не только в семенной жидкости, но и в смазке, которая выделяется у мужчины во время полового акта.— В каждом конкретном случае все индивидуально и зависит от того, с какой целью проводится УЗИ. Если это просто профилактическое плановое обследование, лучше всего делать на 5-7 день цикла.— Не опасна, делайте на здоровье. Важно, чтобы процедура проводилась на профессиональном оборудовании, а специалист имел медицинское образование.