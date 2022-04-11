Прыщи на лице и гинекология: есть ли связь?

«Не стоит удивляться на приеме у косметолога, если вдруг он начнет расспрашивать вас про менструальный цикл и рост волос на теле. Это как раз говорит о том, что вы попали в руки хорошего специалиста, который пытается определить, стоит ли отправлять вас на консультацию к гинекологу или эндокринологу», — говорит эксперт.

Дело в том, что акне зачастую является проявлением гиперандрогении — избыточной выработки андрогенов (мужских половых гормонов) в организме женщины. За этой проблемой может прятаться и другая — нарушение менструального цикла.Зачастую врачи пытаются лечить акне с помощью оральных контрацептивов. Но здесь важно взвесить все за и против. Некоторые контрацептивы имеют в составе гестагены с антиандрогенным эффектом, а некоторые наоборот. Поэтому обострение акне на фоне приема КОК тоже нередко встречается.Именно по этой причине так важно, чтобы именно врач подбирал для вас контрацептивы, если вы все-таки решились их принимать. Но КОК — это всегда симптоматическая терапия, которая не устраняет саму причину проблемы. Пока вы их принимаете, все хорошо. Как только бросаете — все возвращается с новой силой.То же самое можно сказать и об антиандрогенных препаратах. Поэтому не стоит прибегать к ним только лишь при внешних проявлениях гиперандрогении. А вот если видим избыточное количество андрогенов уже в анализах плюс выраженную симптоматику на коже — можно подумать о назначении.К лечению акне нужно подходить индивидуально. Кому-то достаточно наружной терапии и смены образа жизни, а кому-то нужна гормональная терапия или системные ретиноиды. Но такие факторы, как питание, стресс, сон, болезни ЖКТ и гормональный фон игнорировать при лечении акне не стоит никому. Зачастую причина именно в них.