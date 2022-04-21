Онкология: боль в животе может быть признаком раковой опухоли в кишечнике
Большинство видов рака кишечника развиваются из предраковых новообразований, известных как полипы в толстой кишке. Однако это не означает, что наличие полипов гарантирует рак.
Если полипы присутствуют, они обычно не вызывают никаких симптомов.
Bowel Cancer UKуточняет:
«Большие полипы иногда могут вызывать симптомы».
Примеры включают «кровотечение из нижней части тела, кровь в стуле, выделение слизи при посещении туалета, диарею или запор».
Боль в животе также может быть предупреждающим признаком раковой опухоли.Если у вас обнаруживаются какие-либо симптомы рака кишечника, важно обратиться к врачу. Поговорив со своим врачом, вы можете начать бесплатные медицинские осмотры, которые в конечном итоге могут спасти вашу жизнь, если это рак. Даже если вы недавно прошли FIT-тест, ваш врач должен исследовать любые признаки рака кишечника.
Насколько вероятно, что у меня разовьется рак кишечника?
Этот тип рака чрезвычайно распространен, поэтому каждый подвергается риску заболевания. Люди с давним воспалительным заболеванием кишечника подвергаются повышенному риску. Сюда входят люди с болезнью Крона или язвенным колитом. Люди с диабетом 2 типа также подвержены повышенному риску, особенно если они ведут нездоровый образ жизни.
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Bowel Cancer UK
Здоровье
Ведущая благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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