Почему полезно сливочное масло: молочные жиры укрепляют здоровье

«Имеются данные о том, что содержащаяся в сливочном масле и молочном жире кислота C15:0 может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от диабета 2 типа, препятствует ожирению печени у детей», - говорит Стефани Венн-Уотсон.

«Вам следует отбросить свой страх перед молочным жиром и сливочным маслом. У людей, которые едят достаточно много жирной кислоты C15:0, отмечается лучшее качество сна и меньше проблем с перееданием. Но важно и то, что жирные молочные продукты должны быть качественными, натуральными», - резюмирует эксперт.