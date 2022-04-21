Интенсивные упражнения снижают тягу к жирной пище

«Важной частью соблюдения диеты является наличие некоторой силы воли, чтобы остановиться и не съесть лишнее, — рассказывает Трэвис Браун, исследователь физиологии и нейробиологии в Вашингтонском государственном университете. — Упражнения могут быть полезны не только для похудения, но и для улучшения контроля тяги к нездоровой пище».

Интенсивные тренировки могут снизить тягу к жирной пищи. Такие данные получили ученые, проведя эксперимент с участием крыс. Животных держали на диете 30 дней, при этом они интенсивно тренировались. В результаты крысы отказывались от пищевых гранул, которые содержали большое количество жира.Эксперимент был разработан для проверки устойчивости к явлению, известному как «инкубация тяги» — чем дольше отказ от желаемого вещества, тем труднее игнорировать сигналы о нем. Полученные данные свидетельствуют о том, что упражнения модулировали то, насколько усердно крысы были готовы работать для сигналов, связанных с гранулами. Хотя необходимо провести дополнительные исследования, эти данные демонстрируют что упражнения улучшают сдержанность в отношении определенных продуктов.В ходе эксперимента Браун и его коллеги тренировали 28 крыс с помощью рычага, который при нажатии включал свет и издавал звуковой сигнал перед выдачей гранул с высоким содержанием жира. После периода обучения они проверили, сколько раз крысы будут нажимать на рычаг только для того, чтобы получить световой и звуковой сигнал.Затем исследователи разделили крыс на две группы: одна занималась высокоинтенсивными упражнения, у второй не было дополнительной нагрузки к привычной для таких животных. Обе группы не получали гранулы с высоким содержанием жира в течение 30 дней. В конце периода исследователи дали крысам доступ к рычагам, которые выдавали гранулы, но на этот раз, при нажатии рычагов был только световой и звуковой сигнал. Животные, которые не тренировались дополнительно, нажимали на рычаги значительно чаще, чем крысы, которые тренировались, что указывает на то, что упражнения уменьшали тягу к гранулам.Ранее специалисты сообщили, что упражнения помогают бороться с детскими травмами