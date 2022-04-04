Упражнения помогают женщинам справиться с детскими травмами
Новое исследование под руководством доктора наук, доцента Университета Айовы Натаниэля Дженкинса, показывает, что прогрессивная программа тренировок смягчает физиологические и психологические последствия неблагоприятного детского опыта (НДО) у молодых женщин. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, НДО связан с «длительными негативными последствиями для здоровья, благополучия и жизненных возможностей».
Под НДО понимаются потенциально травмирующие события, которые происходят в возрасте до 18 лет, например, жестокое обращение, пренебрежение или потеря родителей. НДО увеличивают риск ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца и проблемы с психическим здоровьем.
Ученые разделили 42 здоровых молодых женщины на три группы: одну экспериментальную и две контрольные. В экспериментальную группу вошли 14 молодых женщин, перенесших не менее четырех НДО, как и одна контрольная группа. Другая контрольная группа состояла из молодых женщин, у которых не было ни одного НДО.
Экспериментальная группа участвовала в программе прогрессивных упражнений средней и высокой интенсивности. Программа состояла из двух аэробных и двух силовых тренировок в неделю. По завершении программы участницы показали улучшение двух маркеров сердечно-сосудистого здоровья и двух маркеров психологического благополучия. Они также стали лучше планировать цели. Исследователи наблюдали связь между физиологическими и психологическими результатами.
Ранее выяснилось, что упражнения помогают бороться с последствиями длительного течения COVID.
Натаниэль Дженкинс
Здоровье
Доктор наук, доцент Университета Айовы
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