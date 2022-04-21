Избавляемся от тяги к сладкому: три важных условия

«Чтобы добиться ровных отношений с едой, одного отказа от сладкого мало. Нужно поработать с причиной. Кстати, не важно к какому продукту у вас тяга: сладкое, соленое, жирное, хрустящее — основные причины зависимости почти всегда одинаковые», — отмечает эксперт.

Избавиться от зависимости мечтают многие. У некоторых это даже получается, но со временем происходит откат назад и печеньки с конфетами снова возвращается в наш ежедневный рацион.Один из факторов — нехватка энергии, которую мы и пытаемся восполнить. Истощенный организм буквально просит подпитки. Кто-то находит ее в жирах, а кто-то в углеводной пище. Из углеводов получить энергию быстрее всего. Отсюда и появляется тяга к шоколаду, фруктам, конфетам, сладким газировкам.Вторая причина — дефицит витаминов и минералов. Из-за нехватки железа возникает дефицит кислорода. Без него плохо работают митохондрии, которые и вырабатывают энергию. Какой бы дефицит мы не взяли (витамина Д, С, группы В), все они точно так же играют важную роль в цепочке процессов жизнеобеспечения.И третья причина кроется в нарушении микрофлоры. Когда мы питаемся нездоровой пищей, в кишечнике разрастается патогенная флора, чаще всего грибок кандида. Он и просит у нас постоянно подкормки в виде сладкого.Вывод напрашивается сам собой: восполняем дефициты витаминов, корректируем питание и находим альтернативные, более здоровые источники энергии. И тяга к сладкому постепенно уйдет сама.