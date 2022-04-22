Психосоматика насморка: лор назвала причины

«При насморке затрудняется речь. Поэтому психосоматика заложенности носа может проявиться перед неприятной беседой или серьезным собранием. Человек может сослаться за болезнь и отказаться от мероприятия. Таким образом включается защитная реакция», — объясняет доктор.

Психосоматику нельзя исключать, какое бы заболевание мы не рассматривали. Зачастую патология имеет под собой не только физиологическое основание, но и психологический подтекст. Причем в каждом конкретном случае психологическая причина своя, в зависимости от того опыта, который пережил человек.Также насморк может «помогать» нам блокировать негативные воспоминания. Ароматы часто выступают своего рода якорями определенных когда-то пережитых событий, которые мы запоминаем по запаху. И аромат может вызывать их в памяти. Чтобы заблокировать запах неприятного события из прошлого, появляется насморк.У детей насморк часто связан с недостатком внимания со стороны родителей. Организм малыша как бы посылает сигнал о том, что ему нужна забота и внимание. В семье, где родители злоупотребляют вредными привычками, нос ребенка может протестовать насморком в ответ на постоянный запах перегара и сигаретного дыма, который исходит от родителей.У взрослых психосоматический насморк часто связан с элементарной усталостью и переутомлением.⠀Таким образом организм дает понять, что он находится буквально на пределе своих сил и ресурсов. Нужна передышка, иначе болезни на фоне истощения не избежать.