Заложенность носа: аллерголог рассказала, как избавиться

«Важно понять, с чем связана эта проблема? Первый фактор, который стоит упомянуть — это питание. Есть продукты, вызывающие отек слизистой, что усугубляет дыхание и может привести к гипоксии. Заложенность носа также является признаком аллергической реакции. Это может быть, например, поллиноз. Кроме того, она часто говорит о пищевой непереносимости», — рассказывает эксперт.

Некоторые люди настолько привыкают жить с постоянно заложенным носом, что для них это становится нормой. Между тем, это серьезный симптом, на который стоит обратить внимание.Первое, что нужно делать, — не бежать в аптеку за каплями в нос, а полностью пересмотреть свой образ жизни. Очень часто заложенность носа является признаком разрастания лимфатической ткани, аденоидов.В этом случае лечение антигистаминными препаратами, которые часто назначают от аллергии, не поможет. Лекарства только снимут на время острые симптомы, не более того.Начинать нужно с налаживания работы ЖКТ, причем не дожидаясь очередного обострения аллергии. В первую очередь, необходимо пересмотреть свое пищевое поведение, компенсировать дефициты витаминов и минералов. Чтобы понять, какие дефициты восполнять, нужно пройти обследование и сдать анализы.Наиболее эффективный подход — комплексный, уверен доктор. Решать отдельно проблему насморка или зуда — совершенно неэффективно. Это временное устранение симптомов, а не глубинной причины аллергии.