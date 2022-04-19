Заложенность носа: аллерголог рассказала, как избавиться
Аллерголог-нутрициолог Анна Полякова назвала основные причины заложенности носа и рассказала, как избавиться от проблемы.
Некоторые люди настолько привыкают жить с постоянно заложенным носом, что для них это становится нормой. Между тем, это серьезный симптом, на который стоит обратить внимание.
«Важно понять, с чем связана эта проблема? Первый фактор, который стоит упомянуть — это питание. Есть продукты, вызывающие отек слизистой, что усугубляет дыхание и может привести к гипоксии. Заложенность носа также является признаком аллергической реакции. Это может быть, например, поллиноз. Кроме того, она часто говорит о пищевой непереносимости», — рассказывает эксперт.⠀
Первое, что нужно делать, — не бежать в аптеку за каплями в нос, а полностью пересмотреть свой образ жизни. Очень часто заложенность носа является признаком разрастания лимфатической ткани, аденоидов.
В этом случае лечение антигистаминными препаратами, которые часто назначают от аллергии, не поможет. Лекарства только снимут на время острые симптомы, не более того.
Начинать нужно с налаживания работы ЖКТ, причем не дожидаясь очередного обострения аллергии. В первую очередь, необходимо пересмотреть свое пищевое поведение, компенсировать дефициты витаминов и минералов. Чтобы понять, какие дефициты восполнять, нужно пройти обследование и сдать анализы.
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Наиболее эффективный подход — комплексный, уверен доктор. Решать отдельно проблему насморка или зуда — совершенно неэффективно. Это временное устранение симптомов, а не глубинной причины аллергии.
Анна Полякова
Здоровье
Аллерголог, нутрициолог
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