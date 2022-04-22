Ученые установили важный фактор распространения туберкулеза

«Климатические факторы окружающей среды, такие как температура, температура точки росы и относительная влажность, имеют решающее значение для обеспечения существования и распространения M.tuberculosis и определения временных, сезонных изменений в возникновении болезни», – рассказывает Раджендран Кришнан, автор исследования и старший научный сотрудник Национального института исследований туберкулеза, Индия.

«Рост экстремальных климатических явлений вызывает перемещение населения, что приводит к увеличению числа уязвимых групп и групп риска по туберкулезу», — отмечается в исследовании.

Климатические факторы которые влияют на образование капель воды, такие как температура точки росы, относительная влажность и температура воздуха, имеют решающее значение для выживания и распространения туберкулеза, инфекционного заболевания, передающегося воздушно-капельным путем.Туберкулез, вызываемый бактерией Mycobacterium tuberculosis, является предотвратимым и излечимым заболеванием. По данным ВОЗ, в 2019 году от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 миллиона человек.Точка росы – это температура, при которой на поверхностях образуются мельчайшие капельки воды, особенно утром или вечером. Когда открытые поверхности остывают, влага в воздухе конденсируется быстрее, чем испаряется, и образует капли воды, в которых могут выжить бактерии туберкулеза.Исследование показало, что прогрессирование туберкулеза от латентной инфекции к активной стадии, по-видимому, зависит от более высокой температуры точки росы и умеренной температуры окружающей среды летом и в сезон дождей, тогда как относительная влажность может быть благоприятнее зимой и после сезона дождей. Более ранние исследования показали, что изменения климатических факторов влияют на структуру и бремя туберкулеза, более распространенного в странах с низким и средним уровнем дохода.Ранее ученые объяснили, о каком хроническом заболевании