Врачи: мушки в глазах могут быть признаком хронического заболевания

«Мушки на самом деле представляют собой крошечные сгустки геля или клеток внутри стекловидного тела, прозрачной желеобразной жидкости, которая заполняет внутреннюю часть вашего глаза», — объясняет Американская академия офтальмологии (AAO). «Хотя кажется, что мушки находятся перед глазами, на самом деле они плавают внутри него. То, что вы видите — это тени, которые они отбрасывают на сетчатку».

Наверняка, каждый сталкивался с таким явлением как «мушки в глазах». Эти маленькие, похожие на пыль точки двигаются вслед за направлением взгляда. Эксперты говорят, что есть несколько причин появления мушек. В большинстве случаев это нормально. Но иногда они могут быть признаком серьезного хронического заболевания.По данным Кливлендской клиники, у многих людей мушки — результат старения. Однако в некоторых случаях они могут сигнализировать о диабетической ретинопатии, состоянии, с которым сталкиваются некоторые диабетики. Диабетическая ретинопатия — осложнение диабета, поражающее кровеносные сосуды сетчатки глаза. В результате повреждаются кровеносные сосуды, происходит утечка жидкости из них и нарушение зрения. Ранними признаками диабетической ретинопатии являются размытое зрение, мушки, потеря центрального зрения и черные пятна в области зрения.Мушки особенно распространены на более поздних стадиях диабетической ретинопатии. AAO объясняет, что по мере того, как в сетчатке растут новые кровеносные сосуды (неоваскуляризация), они могут кровоточить в стекловидное тело. Если кровотечение небольшое, вы увидите несколько темных мушек, которые блокируют зрение.В конечном итоге этот процесс может привести к развитию рубцовой ткани глаза, а это к отслоению сетчатки. В этом случае требуется неотложная медицинская помощь, иначе можно потерять зрение.Ранее специалисты объяснили, о чем сигналят изменения на большом пальце ноги.