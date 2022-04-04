Врачи: мушки в глазах могут быть признаком хронического заболевания
Наверняка, каждый сталкивался с таким явлением как «мушки в глазах». Эти маленькие, похожие на пыль точки двигаются вслед за направлением взгляда. Эксперты говорят, что есть несколько причин появления мушек. В большинстве случаев это нормально. Но иногда они могут быть признаком серьезного хронического заболевания.
«Мушки на самом деле представляют собой крошечные сгустки геля или клеток внутри стекловидного тела, прозрачной желеобразной жидкости, которая заполняет внутреннюю часть вашего глаза», — объясняет Американская академия офтальмологии (AAO). «Хотя кажется, что мушки находятся перед глазами, на самом деле они плавают внутри него. То, что вы видите — это тени, которые они отбрасывают на сетчатку».
По данным Кливлендской клиники, у многих людей мушки — результат старения. Однако в некоторых случаях они могут сигнализировать о диабетической ретинопатии, состоянии, с которым сталкиваются некоторые диабетики. Диабетическая ретинопатия — осложнение диабета, поражающее кровеносные сосуды сетчатки глаза. В результате повреждаются кровеносные сосуды, происходит утечка жидкости из них и нарушение зрения. Ранними признаками диабетической ретинопатии являются размытое зрение, мушки, потеря центрального зрения и черные пятна в области зрения.
Мушки особенно распространены на более поздних стадиях диабетической ретинопатии. AAO объясняет, что по мере того, как в сетчатке растут новые кровеносные сосуды (неоваскуляризация), они могут кровоточить в стекловидное тело. Если кровотечение небольшое, вы увидите несколько темных мушек, которые блокируют зрение.
В конечном итоге этот процесс может привести к развитию рубцовой ткани глаза, а это к отслоению сетчатки. В этом случае требуется неотложная медицинская помощь, иначе можно потерять зрение.
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Американская академия офтальмологии
Здоровье
Профессиональная медицинская ассоциация
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