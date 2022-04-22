Короткая уздечка языка: нужно ли делать операцию новорожденному?

«Уздечка языка — та самая отправная точка, от которой зависит формирование правильного прикуса и ровного зубного ряда. Если у новорожденного обнаружилась короткая уздечка языка, то показания к пластике есть однозначно», — комментирует специалист.

Многих родителей этот факт пугает. Даже самое незначительное хирургическое вмешательство является серьезной процедурой, которой хотелось бы избежать.Из-за короткой уздечки могут возникнуть проблемы с грудным вскармливанием, узкими челюстями, ротовым дыханием, неправильным прикусом, кривыми зубами, проблемами с речью и даже неправильной осанкой в перспективе.Сравнить уздечку можно с перепонками между пальцами — в норме у малыша их нет, потому что они исчезли в процессе формирования плода еще в утробе матери.Уздечка языка тоже представляет собой похожий соединительнотканнный тяж, но он в силу каких-то обстоятельств в утробе не рассосался. Одна из причин, которую озвучивают ученые, — неусвояемостью фолатов.Какими бы не были причины, можно точно говорить, что сама по себе, со временем, уздечка языка не растянется, не рассосётся и не разработается с помощью грудного вскармливания или других «бабушкиных рецептов». Это важно знать, и уже отталкиваясь от этого факта принимать решение, делать операцию или нет.