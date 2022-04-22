Диетолог объяснила, как поддержать пищеварение во время длительного застолья
Диетолог-нутрициолог Юлия Харитонова поделилась секретами здорового застолья, которые помогут не нарушать пищеварение.
Не затягивайте прием пищи более, чем на 40 минут, если предстоит долгое застолье. Если не получается ограничиться одним приемом еды, сделайте между ними перерыв — хотя бы час.
«Если застолье продолжительное, начинайте не с холодных закусок, как принято, а со сладких сочных фруктов: мандарины, апельсины, киви подойдут идеально. Примерно через час можно приступить к основному приему пищи. В процессе не смешивайте фрукты с другой едой», — делится советом эксперт.
Не ешьте на эмоциональном подъеме — иначе съедите слишком много. Постарайтесь сначала успокоиться и расслабиться, а затем приступайте к еде. Жуйте качественно.
Старайтесь двигаться, не сидите на одном месте: танцы, конкурсы, игры, прогулки — продумайте этот момент заранее. Если все-таки не смогли удержаться и переели, выйдите из-за стола. Прогуляйтесь, сделайте мягкие скручивающие движения корпусом.
Заварите чай из фенхеля или зиры — чайная ложна на 300 мл кипятка. Следующий день можно сделать разгрузочным. Пейте больше жидкости, хороша в данном случае лимонная или магниевая минеральная вода. Употребляйте равномерно в течение дня небольшими порциями.
Юлия Харитонова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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