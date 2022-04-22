Диетолог объяснила, как поддержать пищеварение во время длительного застолья

«Если застолье продолжительное, начинайте не с холодных закусок, как принято, а со сладких сочных фруктов: мандарины, апельсины, киви подойдут идеально. Примерно через час можно приступить к основному приему пищи. В процессе не смешивайте фрукты с другой едой», — делится советом эксперт.

Не затягивайте прием пищи более, чем на 40 минут, если предстоит долгое застолье. Если не получается ограничиться одним приемом еды, сделайте между ними перерыв — хотя бы час.Не ешьте на эмоциональном подъеме — иначе съедите слишком много. Постарайтесь сначала успокоиться и расслабиться, а затем приступайте к еде. Жуйте качественно.Старайтесь двигаться, не сидите на одном месте: танцы, конкурсы, игры, прогулки — продумайте этот момент заранее. Если все-таки не смогли удержаться и переели, выйдите из-за стола. Прогуляйтесь, сделайте мягкие скручивающие движения корпусом.Заварите чай из фенхеля или зиры — чайная ложна на 300 мл кипятка. Следующий день можно сделать разгрузочным. Пейте больше жидкости, хороша в данном случае лимонная или магниевая минеральная вода. Употребляйте равномерно в течение дня небольшими порциями.