Предупреждение диабетикам: откажитесь от любого фруктового сока
Диабет 2 типа возникает из-за нарушения выработки инсулина. На этот гормон возложена задача регулирования уровня сахара в крови. Но без его умеренности уровень глюкозы может резко возрасти, вызывая различные осложнения для здоровья. Вот почему важно следить за своим питанием, чтобы предотвратить скачки сахара в крови.
В то время как продукты, содержащие сахар, представляют очевидный риск для уровня глюкозы в крови, фруктовый сок может не показаться вам опасным. Популярный напиток может вызвать «значительный всплеск» уровня сахара в крови, предупреждает Diabetes UK.
Наслаждение фруктовым напитком может повысить риск гипергликемии, которая означает, что уровень сахара в крови становится слишком высоким. Причина, по которой вкусный напиток может привести к повышению уровня сахара в крови, заключается в его гликемическом индексе.
Разные углеводы перевариваются и усваиваются с разной скоростью.
Гликемический индекс (ГИ) показывает, насколько быстро продукты, содержащие углеводы, повышают уровень сахара в крови. Например, ГИ помещает апельсиновый сок между 66 и 76 по 100-балльной шкале.
«Это делает фруктовый сок напитком с высоким ГИ, а продукты и напитки с высоким ГИ лучше избегать людям с диабетом в большинстве случаев», — объясняет Diabetes UK.
Фруктовых соков следует «в идеале» избегать или «по крайней мере» сокращать. Они добавляют, что это связано с тем, что в напитке удалено больше всего грубых веществ, что позволяет легко пить большие количества за короткий промежуток времени.
Благотворительная организация заявляет:
«В конечном итоге это означает дополнительные калории и углеводы. Меньше цельной клетчатки означает, что фруктовые соки и смузи не так полезны для организма, как цельные фрукты».
Ранее Медикфорум писал об углеводной зависимости.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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