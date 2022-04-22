Предупреждение диабетикам: откажитесь от любого фруктового сока

«Это делает фруктовый сок напитком с высоким ГИ, а продукты и напитки с высоким ГИ лучше избегать людям с диабетом в большинстве случаев», — объясняет Diabetes UK.

«В конечном итоге это означает дополнительные калории и углеводы. Меньше цельной клетчатки означает, что фруктовые соки и смузи не так полезны для организма, как цельные фрукты».