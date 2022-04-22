Организм может предупреждать женщин о климаксе необычными симптомами: врач
Одним из необычных симптомов, которыми женский организм предупреждает о наступлении климакса (менопаузы) является боль в горле, говорит врач Алла Шилова.
«Организм всегда предупреждает женщину о надвигающемся климаксе, поэтому следует обращать внимание на симптомы-предвестники грядущей перестройки организма», - сообщила Шилова в интервью.
Медик рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва», что некоторые признаки приближающейся или уже постепенно начинающейся менопаузы могут казаться необычными. Многие женщины знают, что при климаксе возможны «приливы» – кратковременные состояния, во время которых ощущаются жар и потливость. Но также симптомом климакса могут быть болезненные ощущения в суставах или боли в горле, отметила врач.
Также, добавила Шилова, организм может предупреждать женщин о климаксе таким необычным сигналом, как ослабление когнитивных способностей. Что при этом может происходить.
- Усиливается забывчивость.
- Возникает и усугубляется рассеянность.
- Возникает умственная заторможенность, трудности с концентрацией.
- Снижается производительность (особенно, если работа умственная, интеллектуальная).
В некоторых случаях необычным проявлением климакса становится появление такой проблемы как недержание мочи.
Шилова напомнила, что неприятные и тяжелые симптомы на этом этапе жизни женщин вполне поддаются коррекции, но назначать какие-то конкретные методы терапии должен врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки могут ускорять старение организма.
Алла Шилова
Здоровье
врач-эндокринолог
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