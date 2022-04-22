Организм может предупреждать женщин о климаксе необычными симптомами: врач

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усталость

Одним из необычных симптомов, которыми женский организм предупреждает о наступлении климакса (менопаузы) является боль в горле, говорит врач Алла Шилова.

«Организм всегда предупреждает женщину о надвигающемся климаксе, поэтому следует обращать внимание на симптомы-предвестники грядущей перестройки организма», - сообщила Шилова в интервью.

Медик рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва», что некоторые признаки приближающейся или уже постепенно начинающейся менопаузы могут казаться необычными. Многие женщины знают, что при климаксе возможны «приливы» – кратковременные состояния, во время которых ощущаются жар и потливость. Но также симптомом климакса могут быть болезненные ощущения в суставах или боли в горле, отметила врач.

Также, добавила Шилова, организм может предупреждать женщин о климаксе таким необычным сигналом, как ослабление когнитивных способностей. Что при этом может происходить.
  • Усиливается забывчивость.
  • Возникает и усугубляется рассеянность.
  • Возникает умственная заторможенность, трудности с концентрацией.
  • Снижается производительность (особенно, если работа умственная, интеллектуальная).
Кроме того, меняется эмоциональный настрой: женщины могут становиться более раздражительными, нетерпеливыми, неуступчивыми, обидчивыми и плаксивыми, агрессивными.

В некоторых случаях необычным проявлением климакса становится появление такой проблемы как недержание мочи.

Шилова напомнила, что неприятные и тяжелые симптомы на этом этапе жизни женщин вполне поддаются коррекции, но назначать какие-то конкретные методы терапии должен врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки могут ускорять старение организма.
Алла Шилова
Алла Шилова
Здоровье
врач-эндокринолог
Теги : симптомы менопаузы, женское здоровье, Алла Шилова