Онкология: риск рака в два раза выше у пациентов с апноэ во сне
В то время как опасности неправильного питания и неправильного образа жизни широко обсуждаются, нарушения сна также могут вносить существенный вклад в риск. По мнению одного эксперта, апноэ во сне может быть связано с развитием нескольких видов рака.
Появляется все больше доказательств того, что длительные нарушения сна могут повышать риск развития рака, но взаимосвязь между обоими факторами остается плохо изученной.
Однако, согласно некоторым эпидемиологическим исследованиям, обструктивное апноэ сна связано с двукратным увеличением риска заболевания.
Исследование показывает, что по сравнению с населением в целом среди людей, которые регулярно борются с апноэ во сне, наблюдается более высокая распространенность различных видов рака.
Это состояние представляет собой нарушение дыхания, когда человек задерживает дыхание на несколько секунд во время сна.
По словам Моники Вассерманн, доктора медицины в Олиолуссо, это может быть связано с повышенным риском рака головы, шеи и груди, особенно у людей с симптомами от легкой до тяжелой степени.
Эта связь была впервые выявлена в исследованиях, проводимых Американской академией медицины сна в течение 20 лет. Исследование 397 человек показало, что у взрослых с обструктивным апноэ средней и тяжелой степени вероятность развития рака в 2,5 раза выше.
Выводы позже были подкреплены исследованием, проведенным в Висконсине, исследователи изучили данные за 22 года и обнаружили, что у исследователей с тяжелым апноэ уровень смертности был в 4,8 раза выше.
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Моники Вассерманн
Здоровье
Врач, доктора медицины в Олиолуссо.
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