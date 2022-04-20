Почему отказываться от жирной пищи вредно для здоровья: говорит врач

«отказ от жирной пищи может оказать крайне негативное влияние на состояние здоровья человека».

Жирная пища нередко становится предметом обсуждения диетологов. Насыщенный жир животного происхождения часто объявляется вредным для сосудов и сердца, его обычно советуют ограничивать в своем рационе людям с повышенным холестерином, хроническими сердечными патологиями. Многие люди под впечатлением от обилия информации решают отказаться от жирной пищи – им кажется, что для здоровья это будет полезнее или поможет им сбросить лишний вес.Между тем, в своем интервью врач Полина Лаврова отметила, чтоМедик подчеркнула: для поддержания организму «крайне необходимы» разные типы жиров, и животного, и растительного происхождения, то есть, насыщенные и ненасыщенные. Лаврова пояснила, что для расщепления жиров, холестерина наше тело специально производит желчь. При отказе от всего жирного могут возникать нарушения в работе желчного пузыря, в нем могут образовываться камни, способствуя появлению неприятных симптомов, боли.Также не стоит забывать, что жир необходим для усвоения важных питательных веществ, например, таких как витамины А и D. Отказываться от жирной пищи вредно для здоровья еще и потому, что в этом случае организм не получит необходимого для хорошей работы иммунной системы количества витаминов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему нужно обязательно завтракать