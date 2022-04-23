Медики из Германии назвали четыре внешних признака больной печени

«Печень могут сделать больной злоупотребление алкоголем и пищей с высоким содержанием жиров, а также вирусные заболевания», - напомнили специалисты.

Медики назвали четыре внешних признака больной печени, об этом проинформировал портал Focus.de.Эксперты порекомендовали обращать внимание на следующие признаки.Она приобретает более темный оттенок. Подобный симптом может возникать в тех случаях, когда имеются проблемы с потреблением алкоголя, или человек подвержен хроническому заболеванию (например, гепатиту).На больную печень указывают пожелтевшие глазные яблоки. Подобное изменение внешнего облика возможно, если развивается гепатит, синдром Жильбера, либо происходят нарушения липидного обмена.Больная печень может «заявить» о себе неприятными ощущениями в животе. Дискомфорт, болезненность локализуются обычно в верхнем сегменте живота, также человека может одолевать необычная, не имеющая явных видимых причин усталость, проблемы с концентрацией. Подобное состояние, в частности, может возникать при жировой болезни печени.На роговице глаза может появиться зеленоватое или коричневатое кольцо.Все перечисленные симптомы являются поводом для обращения к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие опасные отклонения может указывать ночная потливость.