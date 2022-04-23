Психотерапевт Лабковская предупредила о возможном весеннем обострении

«Весеннее обострение - это не миф, а реально существующее явление. Такое состояние может проявляться нарушениями сна, тревожностью, нестабильностью психики, минорным настроением, обострением депрессии», - уточнила специалист.

«Поддерживать свое состояние в норме также помогут правильный режим сна, занятия йогой и дыхательные упражнения», - поделилась психотерапевт.