Психотерапевт Лабковская предупредила о возможном весеннем обострении
Психотерапевт Галина Лабковская сообщила в интервью, что на весеннее обострение могут указывать нарушения сна, перепады настроения, повышенная тревожность.
Эксперт предупредила о возможном весеннем обострении. Галина Лабковская рассказала, что его возникновению могут способствовать происходящие в это время года климатические, температурные, магнитные колебания, а также возникающие из-за увеличения светового дня сдвиги биоритмов, связанные с ними гормональные изменения.
«Весеннее обострение - это не миф, а реально существующее явление. Такое состояние может проявляться нарушениями сна, тревожностью, нестабильностью психики, минорным настроением, обострением депрессии», - уточнила специалист.
Лабковская добавила, что текущая мировая ситуация тоже может влиять на подверженность людей этому нарушению. Психотерапевт посоветовала избегать постоянного или многократного за день мониторинга новостей, не иметь привычки читать новости во время приема пищи.
Также медик проинформировала, что в состоянии весеннего обострения людям бывает трудно контролировать себя, и, оказавшись в конфликтной ситуации с ними, лучше не вступать в разбирательства. Вместо этого нужно стараться избегать усугубления конфликтности и успокоиться самому.
«Поддерживать свое состояние в норме также помогут правильный режим сна, занятия йогой и дыхательные упражнения», - поделилась психотерапевт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ходьба в быстром темпе может замедлять старение и продлевать жизнь.
Галина Лабковская
Здоровье
аведующая кафедрой ментальных практик Академии социальных технологий, психотерапевт
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