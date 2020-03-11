Психотерапевт сообщила, как избавиться от весенней депрессии
Врач-психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева сообщила, как побороть весеннюю депрессию и сопутствующие ей сонливость и раздражительность.
Для восстановления сил после зимы специалист посоветовала чаще бывать на улице в дневное время, так как с появлением весеннего солнца фотоны света при воздействии на сетчатку глаза активируют многие процессы в организме.
После зимы важно восстановить запасы витаминов в организме, для этого нужно есть больше фруктов и овощей. Также для профилактики депрессии необходимо чаще отдыхать. Караваева отметила, что отпуск, разбитый на 2-3 части, лучше поможет восстановиться.
Кроме того, следует постараться не раздражаться без причин, так как это может привести к слабости, утомляемости и нарушениям сна. Психотерапевт отметила, что у мужчин часто истощение проявляется повышенной агрессивностью и внутренним напряжением, усталостью, у женщин — плаксивостью, тревожностью и перепадами настроения.
Врач посоветовала обращаться к специалистам, если своими силами не получается восстановиться в течение первых двух недель весны, сообщает издание «Доктор Питер».
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