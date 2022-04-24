Коронавирус: менее трети госпитализированных пациентов выздоравливают в течение года



Это драматический вывод опроса, посвященного влиянию длительного Covid. Под руководством группы врачей и ученых из Лестерского университета они также обнаружили, что мужчины выздоравливают быстрее, чем женщины.



О результатах, наводящих на размышления, один из авторов исследования Рэйчел Эванс сказала:

«Учитывая, что более 750 000 человек были госпитализированы в Великобритании с COVID-19 за последние два года, из нашего исследования становится ясно, что наследие этого заболевания будет огромным».



После таких шокирующих результатов команда заявила, что необходимо срочно лечить затяжной Covid.

«Без эффективных методов лечения длительный Covid может стать широко распространенным хроническим заболеванием».

"Мы обнаружили, что только 25 процентов людей, которые были госпитализированы с COVID-19, полностью выздоровели через пять месяцев после выписки, и эта цифра увеличилась лишь незначительно — до 29 процентов — после год".