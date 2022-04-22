«Быстрая ходьба» увеличивает продолжительность жизни до 20 лет

«Предыдущие исследования связи между темпом ходьбы, физической активностью и длиной теломер были ограничены противоречивыми выводами и отсутствием высококачественных данных. В этом исследовании используются генетические данные, чтобы предоставить более убедительные доказательства причинно-следственной связи между быстрым темпом ходьбы и большей длиной теломер».

Новые результаты показывают, что более быстрая ходьба может замедлить разрушение ДНК и повернуть время вспять на десятилетия.Новое исследование, в котором приняли участие более 400 000 человек, выявило связь между темпом ходьбы и генетическими маркерами биологического возраста.Команда изпроанализировала генетические данные, чтобы определить, как ходьба влияет на маркер биологического возраста.Они продемонстрировали существенную причинно-следственную связь между быстрой ходьбой и длиной теломер, при этом продолжительность активности в среднем эквивалентна 16 годам биологического возраста.В предыдущем исследовании, проведенном командой, было обнаружено, что люди, которые быстро ходят, живут на 20 лет дольше, чем те, кто ходит медленно. Более того, эффект более быстрого темпа ходьбы не зависел от продолжительности физической активности.Доктор, преподаватель и научный сотрудник Университета Лестера, сказал:Ранее Медикфорум писал об углеводной зависимости.