Хирург Сейфуллаев сообщил, когда порезы и синяки требуют обращения к врачу
Одним из потенциально опасных сигналов того, что нужно обратиться к врачу, является повышение температуры, происходящее после получения синяка или царапины, сообщил хирург Фуад Сейфуллаев.
Врач-хирург рассказал в интервью, что в некоторых случаях возникший синяк может означать образование гематомы, имеющую внутри сгусток крови. Подобное образование требует обращения к врачу, но как его узнать? Сейфуллаев перечислил следующие признаки возникшей гематомы.
- Синяк с течением времени начинает увеличиваться.
- Боль в области синяка не проходит.
- Под кожей формируется шишка, перекатывающаяся при прощупывании.
- Потемнение кожи, возникшее на участке синяка, не проходит.
«порезы отличаются повышенным риском воспаления из-за возможного попадания в кровь болезнетворных микроорганизмов».
Врач-хирург подчеркнул, что риск подобного воспаления является особенно высоким для людей с ослабленным иммунитетом, имеющих хронические заболевания, а также указал на его признаки.
- Повышение температуры.
- Болезненность в месте пореза и вокруг (диаметр около 3 см).
- Покраснение.
- Небольшой беловатый налет на ране.
Фуад Сейфуллаев
Здоровье
аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург
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