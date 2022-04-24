Хирург Сейфуллаев сообщил, когда порезы и синяки требуют обращения к врачу

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синяк на ноге

Одним из потенциально опасных сигналов того, что нужно обратиться к врачу, является повышение температуры, происходящее после получения синяка или царапины, сообщил хирург Фуад Сейфуллаев.

Врач-хирург рассказал в интервью, что в некоторых случаях возникший синяк может означать образование гематомы, имеющую внутри сгусток крови. Подобное образование требует обращения к врачу, но как его узнать? Сейфуллаев перечислил следующие признаки возникшей гематомы.

  • Синяк с течением времени начинает увеличиваться.
  • Боль в области синяка не проходит.
  • Под кожей формируется шишка, перекатывающаяся при прощупывании.
  • Потемнение кожи, возникшее на участке синяка, не проходит.
Говоря о том, в каких случаях обращения к врачу требуют порезы, заметил, что

«порезы отличаются повышенным риском воспаления из-за возможного попадания в кровь болезнетворных микроорганизмов».

Врач-хирург подчеркнул, что риск подобного воспаления является особенно высоким для людей с ослабленным иммунитетом, имеющих хронические заболевания, а также указал на его признаки.
  • Повышение температуры.
  • Болезненность в месте пореза и вокруг (диаметр около 3 см).
  • Покраснение.
  • Небольшой беловатый налет на ране.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болевое ощущение в области пупка может быть одним из признаков рака тонкой кишки.
Фуад Сейфуллаев
Фуад Сейфуллаев
Здоровье
аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург
Теги : опасные симптомы, опасность для человека, Фуад Сейфуллаев