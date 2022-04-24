Гастроэнтеролог рассказал, как беречь поджелудочную и экономить на ферментах

«Если поджелудочная развалилась, её уже не восстановить. Придется пить ферменты, так как собственные в достаточных количествах больше вырабатываться не будут. Как это произойдет? У некоторых людей — внезапно. Развивается острый панкреатит. Человека везут в больницу, и в случае отмирания участка поджелудочной, от неё просто отрежут кусок», — рассказывает врач.

Огромное количество людей в нашей стране не могут себе представить боле-менее серьезное застолье без приема таблетки. Причем ферменты часто принимаются бесконтрольно и назначаются себе самостоятельно.У тех, кому повезло больше, разрушительный процесс будет проходить постепенно, иногда он растягивается на годы. Но итог будет таким же: принимать ферменты придется уже на постоянной основе. Причем периодически нужно будет увеличивать дозы. А хорошие ферменты стоят недешево.Можно ли сберечь поджелудочную? Можно. Для этого нужно минимизировать потребление алкоголя, отказаться от курения, стараться не переедать, не набирать много лишнего веса и не слишком увлекаться лекарственными препаратами, особенно без назначения доктора.Если вы уже давно и прочно сидите на ферментах, попробуйте прекратить их прием. Если поджелудочная в порядке, то она сама справится. Понять, в порядке ли она, поможет анализ кала. Если в нем будет обнаружен жир, проблема точно есть.Но крест на себе и на больном органе ставить сразу не нужно. В случае, если нарушения в работе поджелудочной функциональные, а не органические, есть шанс ее вылечить.