Гепатолог рассказал, почему возникает желчная колика

«В чем причина? В закупорке желчных путей. Закупоривать их может камень, спазм, глист, инфекция — факторов много. На практике подавляющее большинство случаев связано с желчнокаменной болезнью. То есть протоки закрываются камнями», — отмечает эксперт.

В отличие от других видов колик, желчная не возникает остро и сразу. Она нарастает постепенно, в итоге болевой синдром становится просто невыносимым.Вариантов решения проблемы всего два. Камень может сам выйти в кишечник и потом покинуть организм вместе с калом. Второй вариант менее оптимистичный — желчные камни часто застревают. К счастью, он встречается реже.В большинстве случаев камни все-таки выходят. Иногда сами, иногда с помощью медикаментозной терапии. В случае, когда камень остается внутри, возникает холецистит. При этой патологии желчный пузырь нуждается в удалении.Если у вас периодически возникают желчные колики, которые самостоятельно проходят, не игнорируйте этот симптом. Нужно обязательно пройти обследование и решить, что дальше делать с желчным.Нет никаких гарантий, что колика не повторится снова и что очередные камни не потребуют оперативного хирургического вмешательства.