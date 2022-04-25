Появление волдырей в определенном месте сигналит о бактериальной инфекции

«Зараженная область становится припухлой и красной. В тканях может скапливаться гной», - отмечают представители CDC.

Кожа — отличный индикатор здоровья. Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что появление волдырей на определенном месте, может говорить о серьезном заболевании. Речь идет о кошачьих царапинах. Многие кошки нападают инстинктивно, когда боятся, демонстрируя свое превосходство или играя. Однако у царапин могут быть серьезные последствия. Если вы заметили, что на месте царапины образовался волдырь, стоит сдать кровь на анализ для выявления болезни кошачьих царапин (БКЦ). По данным CDC, признаки БКЦ чаще всего появляются примерно через 14 дней после заражения.БКЦ вызывается бактерией, известной как Bartonella henselae (B. henselae). По данным CDC, примерно 40 процентов кошек заражаются B. henselae в течение своей жизни, и у многих животных симптомы заболевания отсутствуют.Ваша кошка также может передать вам БКЦ, облизывая открытую рану, а значит, для передачи инфекции не обязательно, чтобы животное вас поцарапало или покусало. Среди признаков БКЦ врачи выделяют не только припухлость на месте раны. У человека с БКЦ может быть лихорадка, головная боль, плохой аппетит, а ближайшие лимфатические узлы становятся припухлыми и чувствительными. CDC предупреждает, что, хотя развитие серьезных осложнений — редкое явление, БКЦ представляет опасность для детей и лиц с ослабленным иммунитетом.Ранее эксперты рассказали, чем грозит плохое мытье миски собаки