Гормон роста: зачем он нужен взрослым и как его повысить?

«Гормон роста отвечает у взрослых за поддержание качественной мышечной ткани, поддерживает минеральный состав костей, усиливает энергетический обмен за счёт повышения транспорта глюкозы в ткани. Также это мощный липолитик, который уменьшает количество висцерального и подкожного жира», — говорит эксперт.

Несмотря на свое название, гормон роста или соматотропный гормон, отвечает не только за рост и развитие нашего организма. Жизненно необходимый в подростковый переходной период, он нужен нам не меньше и во взрослой жизни.При нехватке соматотропного гормона нарушается липидный обмен, ухудшается психо-эмоциональное состояние, страдает интеллект.Наш организм вырабатывает гормон роста, когда мы отдыхаем, точнее — когда мы спим. В ночные часы, примерно с 23 часов до 4 часов утра производится основной объем этого гормона.В частности и поэтому необходимо ложиться спать не позднее полуночи, иначе гормон роста не будет вырабатываться. Кроме нарушенного сна, мешать выработке гормона могут ожирение, нехватка гормонов щитовидной железы, а также половых гормонов.Повысить производство соматотропного гормона помогут здоровый уровень тестостерона и эстрогенов, голодание и избавление от лишнего веса, умеренная физическая активность.