Эндокринолог рассказала, с чем связана задержка роста у детей

«В первые годы жизни ребёнок с дефицитом гормона роста не отличается от сверстников, потому что в этот период основное влияние на рост и развитие организма осуществляют гормоны щитовидной железы. Происходит окончательное созревание органов и систем ребёнка, и прежде всего центральной нервной системы», — говорит эксперт.

Одна из причин — дефицит гормона роста. Она фигурирует примерно в 9% случаев. При нехватке этого гормона женщины вырастают до 120 см, мужчины — до 135 см.А вот в возрасте 3-4 лет, когда ребенок начинает активно расти, отклонения уже становятся заметны. В идеале на этом этапе ребенок должен прибавлять в высоту 5 см в год. Именно поэтому в этот период неплохо, чтобы и педиатр на приеме, и родители дома контролировали динамику, чтобы не пропустить тревожный сигнал, если он будет.Примечательно, что при сниженной скорости роста все пропорции тела у таких детей сохраняются. При этом телосложение и черты лица мелкие, как будто кукольные. А вот вес иногда бывает избыточным.Если вы заметили отставание ребенка в росте, нужно обязательно обратиться к эндокринологу. Здесь важно не упустить период, когда отклонение еще можно вылечить. Важно выявить дефицит гормона роста до момента полового созревания.