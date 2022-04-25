Изменения с руками могут говорить о серьезных нарушениях: объясняет врач Львовская
Изменения внешнего вида рук могут происходить в связи с серьезными нарушениями, возникающими в организме.
В интервью врача, ревматолога-кардиолога Виктории Львовской «Пятому каналу» прозвучали пояснения по поводу причин, вызывающих определенные изменения с руками. Львовская заявила, что такие изменения могут говорить о разных отклонениях, в том числе очень серьезных.
Вот на что, в частности, рекомендует обращать внимание специалист.
- Выраженная краснота ладоней: такой симптом может указывать на интоксикацию организма, нарушения в состоянии печень
- Желтый оттенок кожи рук: такое изменение является одним из внешних признаков больной печени, воспаления в желчных путях.
- Потливость рук: подобным образом проявляется гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз).
- Бледная и сухая кожа ладоней: указывает на сниженную активность щитовидки (гипотиреоз).
- Шелушение кожи рук: можно заподозрить экзему, нехватку витаминов.
- Онемение или покалывание пальцев рук, их дрожь: это говорит о неврологических нарушениях, возможных в том числе из-за повышенного уровня холестерина или сахарного диабета.
- Увеличенные в размере ладони: таким симптомом «заявляет» о себе опухоль гипофиза.
- Деформация суставов рук: указывает на остеоартроз или ревматоидный артрит.
- Утолщение пальцев на концах наподобие барабанных палочек и выпуклые как часовое стекло ногти: такое изменение наблюдается у больных раком легких.
Виктория Львовская
Здоровье
кардиолог, ревматолог, терапевт
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