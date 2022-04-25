Изменения с руками могут говорить о серьезных нарушениях: объясняет врач Львовская

106 Фото: pixabay.com
руки

Изменения внешнего вида рук могут происходить в связи с серьезными нарушениями, возникающими в организме.

В интервью врача, ревматолога-кардиолога Виктории Львовской «Пятому каналу» прозвучали пояснения по поводу причин, вызывающих определенные изменения с руками. Львовская заявила, что такие изменения могут говорить о разных отклонениях, в том числе очень серьезных.

Вот на что, в частности, рекомендует обращать внимание специалист.
  • Выраженная краснота ладоней: такой симптом может указывать на интоксикацию организма, нарушения в состоянии печень
  • Желтый оттенок кожи рук: такое изменение является одним из внешних признаков больной печени, воспаления в желчных путях.
  • Потливость рук: подобным образом проявляется гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз).
  • Бледная и сухая кожа ладоней: указывает на сниженную активность щитовидки (гипотиреоз).
  • Шелушение кожи рук: можно заподозрить экзему, нехватку витаминов.
  • Онемение или покалывание пальцев рук, их дрожь: это говорит о неврологических нарушениях, возможных в том числе из-за повышенного уровня холестерина или сахарного диабета.
  • Увеличенные в размере ладони: таким симптомом «заявляет» о себе опухоль гипофиза.
  • Деформация суставов рук: указывает на остеоартроз или ревматоидный артрит.
  • Утолщение пальцев на концах наподобие барабанных палочек и выпуклые как часовое стекло ногти: такое изменение наблюдается у больных раком легких.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опухшие конечности могут быть признаком тромбоза.
Виктория Львовская
Виктория Львовская
Здоровье
кардиолог, ревматолог, терапевт
Теги : признаки болезней, руки, Виктория Львовская